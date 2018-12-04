"Золотий м'яч-2018": Модріч обійшов Роналду на 277 очок – результати голосування з'явились в мережі ще до церемонії

Півзахисник Реала Лука Модріч став володарем "Золотого м'яча-2018, здобувши впевнену перемогу над своїми конкурентами.

Хавбек Реала та збірної Хорватії Лука Модріч отримав "Золотий м'яч-2018". Церемонія нагородження пройшла у Парижі вчора, 3 грудня.

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У голосуванні 33-річний Модріч набрав 753 очки. У Кріштіану Роналду, який фінішував другим, лише 476 балів – на 277 менше. Антуан Грізманн набрав 414 очок, Кіліан Мбаппе – 347, Ліонель Мессі – 280, повідомляє ESPN.

Цікаво, що фото з результатами голосування з'явилось у мережі ще до початку церемонії нагородження. Результати голосування повністю співпали з тими, які були оприлюднені ще до оголошення переможця.