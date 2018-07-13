Золотий хлопчик, який відмовив Барселоні: кого підписав Шахтар на позицію лідера клубу

Сіпріано Маркіньйос став черговим бразильським новачком донецького Шахтаря в літнє трансферне вікно перед сезоном 2018/19. "Футбол 24" представляє 19-річного правого півзахисника.

Вихованець Сан-Паулу зіграв за клуб тільки 1 матч на дорослому рівні, але привернув увагу європейських топ-клубів своєю грою в молодіжках. ПСЖ, Ювентус, Арсенал, Атлетіко та декілька інших клубів світового масштабу боролись за Сіпріано. Однак офіційні пропозиції в нього були лише 2. Барселона була наполегливо, але 19-річний вінгер відмовив каталонцям.

Маркіньос Сіпріано офіційно став гравцем Шахтаря

Чому відмовив Барселоні?

Слово самому бразильцеві: "Шахтар зачарував мене та мою сім'ю представленим проектом. Це рішення не пов'язане з грошима, а лише з перспективою на середній та далекий термін". Логічно. У донецькому клубі вибудувана система під молодих бразильців, які грають у Лізі чемпіонів і стають зірками для топ-клубів. Барса його б у кращому випадку в оренду здала.

Повторити долю Оскара чи Піазона

Сіпріано покинув Сан-Паулу зі скандалом. Клуб заборонив йому тренуватись з головною командою, хоча він уже встиг дебютувати в ній. Очевидно, це пов'язано з тим, що Маркіньйос відмовився продовжувати контракт, який спливав у вересні. Сам гравець заявляє, що хотів би вирішити все по-доброму. Однак, погодьтесь, це дзвіночок. Коли він виросте у гравця основи і змужніє, Шахтар може отримати проблеми з бунтарем, як це було неодноразово, або просто залишитись без грошей, як у випадку з безкоштовним відходом Бернарда. І це ще Сан-Паулу для нього улюблений клуб дитинства, за який мріяв грати!

Сіпріано Маркіньйос: відео голів і фінтів новачка Шахтаря

"Триколірні" купували 16-річного Маркіньйоса за 1 мільйон доларів, прописавши 30 млн євро суми відступних. Ще 3 роки тому Атлетіко давав за нього 7 мільйонів євро, однак у підсумку гравця продали приблизно за ті самі гроші, що й купили. Він повторив долю Оскара, Діого та Лукаса Піазона, які також покидали клуб, не проявивши жодної лояльності. Бразильський ESPN задумується, чию долю повторить цей перспективний вінгер. Жадібного, але провального Піазона, чи Оскара, який і грошенят заробив, і на високому рівні успішно пограв.

Серед топ-100 світових талантів

У 19 багато бразильців уже сяють в основі, а Сіпріано поки ніяк не заграє. Хоча хлопцю нічого не бракує. На молодіжному рівні він наколотив багато голів, але потім повернувся спиною до клубу, який у нього повірив. Видання Fourfourtwo помістило його на 82-му місці у списку топ-100 найбільших молодих талантів футболу у 2017 році. Непогано себе проявив у складі збірної Бразилії U-20 на престижному турнірі в Тулоні, хоча його збірна сенсаційно не вийшла із групи, де також грали Індонезія, Чехія і Шотландія.

Хороший піар і смачний контракт у Шахтарі, вочевидь, зіграли свою роль. Він вирішив проскочити бразильський етап, де на молодіжному рівні вигравав чемпіонат і звання найкращого бомбардира і гравця турнірів, та якнайшвидше податись у Європу.

Позиція на полі

Від лівого до правого флангу атаки. Може і в центрі зіграти легкого форварда, хоча це не дуже його. Зріст у нього невеликий (1,70), зате швидкість, фінти і класні зміщення з флангу в центр з подальшим ударом при ньому. Не цурається і пас віддати на партнера, якщо той у кращій позиції. На відео, доступних у мережі, видно, що тяжіє до правого флангу. Там грав і у молодіжці бразильських селесао.

Кумир

Цей дуже релігійний (що традиційно для бразильських футболістів) хлопець рівняється на гравця, який також засвітився у Сан-Паулу та діє у схожій манері. Кумиром Сіпріано був Лукас Моура, який ще донедавна не дуже успішно грав за ПСЖ. Коли вони зустрілись, Маркіньйос ледь не заплакав від щастя.

Вердикт

Загалом хлопець сируватий. Він довго не грав і точно не береться під основу. Для нього Шахтар – крок уперед і по грошах, і по перспективах тренувань з гравцями, які стабільно виступають у Лізі чемпіонів. Через декілька років може вирости в топ-гравця, але наразі навіть на юнацькому рівні не вражав стабільністю.

Для Шахтаря – він надія на перспективу, коли лідер команди Марлос або постарішає, або піде в інший клуб. Завдяки тому, що Сіпріано по суті ще не проявив себе у дорослому футболі, але вже показав зубки, його вартість така дешева. Але чи заграє в Україні і як адаптується до місцевої специфіки, то ще те питання.