Золота жила Динамо, порівняння з Роналду і страшна статистика – Луческу йде проти всіх, а Суркіс тонко погрожує
19:47 - Читать на русском
Динамо вперше у євросезоні здобуло очки. Розписати бойову мирову вдалось із АЕК Ларнака. Детальний розбір зустрічі – вже на Футбол 24.
завершено
26’ Омрі Альтман
53’ Рафаел Лопеш
72’ Омрі Альтман
Владислав Ванат 45’
Денис Гармаш 82’
Денис Гармаш 90+2’
26’ Омрі Альтман
45’ Владислав Ванат
53’ Рафаел Лопеш
72’ Омрі Альтман
82’ Денис Гармаш
90+2’ Денис Гармаш
АЕК не вдалося обіграти і в другому матчі Ліги Європи. Як наслідок, остаточний виліт київського Динамо з єврокубків. Заступник головного редактора Футбол 24 Тарас Котів – про старого-нового Месію, дивацтва Мірчі Луческу, який перевершив сам себе, і трансферні перспективи.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України
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