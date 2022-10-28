АЕК не вдалося обіграти і в другому матчі Ліги Європи. Як наслідок, остаточний виліт київського Динамо з єврокубків. Заступник головного редактора Футбол 24 Тарас Котів – про старого-нового Месію, дивацтва Мірчі Луческу, який перевершив сам себе, і трансферні перспективи.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України