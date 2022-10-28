Золотая жила Динамо, сравнение с Роналду и страшная статистика – Луческу идет против всех, а Суркис тонко угрожает
19:47 - Читати українською
Динамо впервые в евросезоне одержало очки. Расписать боевую мировую удалось с АЕК Ларнака. Детальный разбор встречи – уже на Футбол 24.
завершено
26’ Омрі Альтман
53’ Рафаэл Лопеш
72’ Омрі Альтман
Владислав Ванат 45’
Денис Гармаш 82’
Денис Гармаш 90+2’
26’ Омрі Альтман
45’ Владислав Ванат
53’ Рафаэл Лопеш
72’ Омрі Альтман
82’ Денис Гармаш
90+2’ Денис Гармаш
АЕК не удалось обыграть и во втором матче Лиги Европы. Как следствие, окончательный вылет киевского Динамо из еврокубков. Заместитель главного редактора Футбол 24 Тарас Котив – о старом-новом Мессии, странностях Мирчи Луческу и трансферных перспективах.
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