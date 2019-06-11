Дякуємо, що без VAR або Ноги потрібно тримати на землі: реакція соцмереж на Україна – Люксембург

Збірна України здобула складну перемогу над Люксембургом у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020 (1:0). "Футбол 24" зібрав реакцію користувачів соцмереж на другий поспіль тріумф команди Шевченка у Львові.

Від серйозних неприємностей збірну України врятував єдиний у поєдинку гол Романа Яремчука, який відзначився вже на 6-й хвилині. Гості зовсім не кремпувались під тиском трибун Арени Львів та провели декілька небезпечних атак, однак з яких завершилась взяттям воріт Пятова, однак арбітр зафіксував дуже спірний офсайд. Після гри команда Люксембургу знову скаржилась на суддівство. Люк Хольц натякнув, що арбітри двічі "обікрали" його підопічних у матчах проти України.

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П'ятий президент України Петро Порошенко привітав нашу збірну з позитивним результатом і відзначив фартовість Арени Львів.

Для нашої збірної та вболівальників футболу Арена Львів стала фартовим місцем :)



Вітаю жовто-синіх з перемогою над збірною Люксембургу.



Не збавляйте темп, хлопці! Слава Україні! pic.twitter.com/KiF6OQiOG2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 червня 2019 р.

Очільник УАФ Андрій Павелко також залишився враженим підтримкою "синьо-жовтих" у Львові, закликавши так само пристрасно уболівати за молодіжну збірну України U-20, яка сьогодні зіграє у півфіналі чемпіонату світу.

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Артур Валерко підрахував, що Шевченко йде слідом за Сабо, Фоменком та Блохіним за набраними очками за всю історію збірної України.

50+:

збірна України під керівництвом Андрія Шевченка набрала 52 очка в 27 матчах (38:21)



Шева йде слідом за Сабо, Фоменком та Блохіним за набраними очками за всю історію.#УкраїнаЛюксембург #UKRLUX — Artur Valerko (@ArchieValerko) 10 червня 2019 р.

Журналіст і телеведучий Олександр Денисов вважає, що усі домашні поєдинку відбору до Євро-2020 команда Шевченка повинна грати у Львові.

Футбольний коментатор Дмитро Джулай обійшовся без зайвих слів – він "запалював" на фанатському секторі Арени Львів.

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко задоволений, що "синьо-жовті" проявили характер.

Минимальная валидольная, но очень важная победа сборной Украины над Люксембургом. Не вдаваясь в тактический анализ, я рад, что ребята проявили характер и были единым целым. Увидимся после лета! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 10 червня 2019 р.

Журналіст, телеведучий та коментатор Максим Гіленко запевняє, що арбітри несправедливо скасували гол у ворота Пятова.

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков нагадує нашим гравцям, що "ноги потрібно тримати на землі".

В отличие от резни сербов матч с Люксембургом сложился тяжело, но полезно. Три очка взяли, а заодно получили жесткое напоминание, что ноги нужно держать на земле - "двойнички" наша команда не слишком тянет чисто физически. В любом случае - поздравления и чистая радость!!! — Artem Frankov (@frankov11) 10 червня 2019 р.

Тим, кого не влаштовує мінімальна перемога України, екс-ведучий програми "ТСН ПроСпорт" Євген Зінченко пропонує звернути увагу на результат матчу Ірландія – Гібралтар.

Важка, але дуже приємна і заслужена перемога збірної України щоб ви не переймалися рахунком - збірна Ірландії виграла вдома у Гібралтару 1:0 і цей гол забив Гібралтар — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 10 червня 2019 р.

Журналіст Роман Бебех пояснює слабкий матч у виконанні команди Шевченка втомою після сербів.

Сербів розірвали, з Люксембургом помучались. Хтось здивований? Але в нашій ситуації, головне - результат. Відчувалось, що збірна втомилась після сербів — Роман Бебех (@roman_bebekh) 10 червня 2019 р.

Аналітик та блогер Михайло Смоловой вважає, що Люксембург зіграв значно сильніше за Сербію, яка начебто сама зробила Україні подарунок.

Журналіст Олександр Золотогорський пише про розчарування після шаленого піднесення – такі собі "українські гірки".

У нас так часто: після шаленого піднесення настає розчарування. Українські гірки. Але головне, що три очки. Шкода, що не три заміни;) Здалося в другому таймі, що в хід пішли конспекти Фоменка;) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 10 червня 2019 р.

Провідний коментатор країни Віктор Вацко вітає з перемогою...

...і називає Львів ідеальним містом для матчів збірної України.

"Брутальний футбол" вказує на ідеального суперника для нашої команди, і це не Люксембург.