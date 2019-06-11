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Дякуємо, що без VAR або Ноги потрібно тримати на землі: реакція соцмереж на Україна – Люксембург

12:30 1920 Читать на русском
Дякуємо, що без VAR або Ноги потрібно тримати на землі: реакція соцмереж на Україна – Люксембург
Маліновському довелось нервувати / фото УАФ

Збірна України здобула складну перемогу над Люксембургом у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020 (1:0). "Футбол 24" зібрав реакцію користувачів соцмереж на другий поспіль тріумф команди Шевченка у Львові.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

Від серйозних неприємностей збірну України врятував єдиний у поєдинку гол Романа Яремчука, який відзначився вже на 6-й хвилині. Гості зовсім не кремпувались під тиском трибун Арени Львів та провели декілька небезпечних атак, однак з яких завершилась взяттям воріт Пятова, однак арбітр зафіксував дуже спірний офсайд. Після гри команда Люксембургу знову скаржилась на суддівство. Люк Хольц натякнув, що арбітри двічі "обікрали" його підопічних у матчах проти України.

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П'ятий президент України Петро Порошенко привітав нашу збірну з позитивним результатом і відзначив фартовість Арени Львів.

Очільник УАФ Андрій Павелко також залишився враженим підтримкою "синьо-жовтих" у Львові, закликавши так само пристрасно уболівати за молодіжну збірну України U-20, яка сьогодні зіграє у півфіналі чемпіонату світу.

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Артур Валерко підрахував, що Шевченко йде слідом за Сабо, Фоменком та Блохіним за набраними очками за всю історію збірної України.

Журналіст і телеведучий Олександр Денисов вважає, що усі домашні поєдинку відбору до Євро-2020 команда Шевченка повинна грати у Львові.

Футбольний коментатор Дмитро Джулай обійшовся без зайвих слів – він "запалював" на фанатському секторі Арени Львів.

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко задоволений, що "синьо-жовті" проявили характер.

Журналіст, телеведучий та коментатор Максим Гіленко запевняє, що арбітри несправедливо скасували гол у ворота Пятова.

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков нагадує нашим гравцям, що "ноги потрібно тримати на землі".

Тим, кого не влаштовує мінімальна перемога України, екс-ведучий програми "ТСН ПроСпорт" Євген Зінченко пропонує звернути увагу на результат матчу Ірландія – Гібралтар.

Журналіст Роман Бебех пояснює слабкий матч у виконанні команди Шевченка втомою після сербів.

Аналітик та блогер Михайло Смоловой вважає, що Люксембург зіграв значно сильніше за Сербію, яка начебто сама зробила Україні подарунок.

Журналіст Олександр Золотогорський пише про розчарування після шаленого піднесення – такі собі "українські гірки".

Провідний коментатор країни Віктор Вацко вітає з перемогою...

З перемогою, !!! The End...

Допис, поширений Viktor Vatsko (@v.vatsko)

...і називає Львів ідеальним містом для матчів збірної України.

"Брутальний футбол" вказує на ідеального суперника для нашої команди, і це не Люксембург.

blog_ava
Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це було
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Теги
Україна - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург Статті Євро-2020
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