"Я як і раніше вважаю Манчестер Сіті фаворитом, оскільки Ліверпулю ще грати з ними на виїзді. Плюс календар Ліверпуля складніший, мені здається.

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Я все одно скажу, що все в руках Сіті. Навіть команді такого рівня, як Ліверпуль, буде непросто перемогти на Етіхаді. Але найпрекрасніше не тільки для фанатів Ліверпуля, а й для всієї країни, що, схоже, знову розпочалися чемпіонські перегони.

Шість тижнів тому ми такого і уявити не могли, тож нехай усе так і продовжується", – цитує Каррагера Sky Sports.

Нагадаємо, після 26-ти турів АПЛ Сіті лідирує, випереджаючи Ліверпуль на 6 очок, але у мерсисайдців ще є гра у запасі.

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