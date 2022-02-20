"Снова началась чемпионская гонка", – Каррагер сомневается, что осечка Ман Сити поможет Ливерпулю
Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер оценил турнирное положение АПЛ после матча Манчестер Сити – Тоттенхэм (2:3).
"Я по-прежнему считаю Манчестер Сити фаворитом, поскольку у Ливерпуля еще игра с ними на выезде. Плюс календарь Ливерпуля более сложный, мне кажется.
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Я все равно скажу, что все в руках Сити. Даже команде такого уровня как Ливерпуль будет непросто победить на Этихаде. Но самое прекрасное не только для фанатов Ливерпуля, но и для всей страны, что, похоже, снова началась чемпионская гонка.
Шесть недель назад мы такого и представить не могли, так что пусть все так и продолжается", – цитирует Каррагера Sky Sports.
Напомним, после 26 туров АПЛ Сити лидирует, опережая Ливерпуль на 6 очков, но у мерсисайдцев еще есть игра в запасе.
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