"Я по-прежнему считаю Манчестер Сити фаворитом, поскольку у Ливерпуля еще игра с ними на выезде. Плюс календарь Ливерпуля более сложный, мне кажется.

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Я все равно скажу, что все в руках Сити. Даже команде такого уровня как Ливерпуль будет непросто победить на Этихаде. Но самое прекрасное не только для фанатов Ливерпуля, но и для всей страны, что, похоже, снова началась чемпионская гонка.

Шесть недель назад мы такого и представить не могли, так что пусть все так и продолжается", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, после 26 туров АПЛ Сити лидирует, опережая Ливерпуль на 6 очков, но у мерсисайдцев еще есть игра в запасе.

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