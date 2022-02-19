Ліверпуль приймав Норвіч в рамках 26-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Норвіч несподівано відкрив рахунок у матчі, але Садьйо Мане красивим ударом через себе вирівняв становище.

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Далі феєрили Аліссон та Мохамед Салах. Голкіпер виніс м'яч точно на форварда, який познущався одразу з кількох суперників та перевів м'яч у порожні ворота. Крапку у зустрічі поставив Луїс Діас.

Ліверпуль закріпився на другій сходинці АПЛ, Норвіч залишається на дні таблиці.

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