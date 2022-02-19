Фантастичний гол Мане у відеоогляді матчу Ліверпуль – Норвіч – 3:1
20:47 - Читать на русском
Ліверпуль приймав Норвіч в рамках 26-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
64’ Садьйо Мане
67’ Мохамед Салах
81’ Луїс Діас
Мілот Рашіца 48’
48’ Мілот Рашіца
64’ Садьйо Мане
67’ Мохамед Салах
81’ Луїс Діас
Норвіч несподівано відкрив рахунок у матчі, але Садьйо Мане красивим ударом через себе вирівняв становище.
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Далі феєрили Аліссон та Мохамед Салах. Голкіпер виніс м'яч точно на форварда, який познущався одразу з кількох суперників та перевів м'яч у порожні ворота. Крапку у зустрічі поставив Луїс Діас.
Ліверпуль закріпився на другій сходинці АПЛ, Норвіч залишається на дні таблиці.
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