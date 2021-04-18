Реал на початку квітня видав божевільно успішний спринт: пройшов у Лізі чемпіонів Ліверпуль і переміг у чемпіонаті Барселону. Сьогодні на "вершкових" чекало легше випробування – виїзд у гості до Хетафе. Завдання ускладнював переповнений зірками лазарет. Кроос і Бензема здорові, але їм Зідан дав відпочинок. Стартовий склад Мадрида був максимально експериментальним. Втім, навіть така ротація не допомогла Андрію Луніну – вийшов все одно Куртуа.

Відразу зі стартовим свистком стало помітно, що на полі ослаблений Реал. Хетафе вже до 10-ї хвилини створив три розкішні нагоди: удар Мати відбили захисники, Куртуа врятував ворота на стандарті після тичка Олівейри, а Арамбаррі з вигідної позиції не влучив у ціль, завершуючи прохід Кукурельї.

Мадрид відповів голом Діаса, однак його скасували через офсайд. Перший "законний" момент гостей виник аж через пів години – Діас замикав подачу Марсело, а оборона винесла м'яч з лінії воріт. Ще був шанс Вінісіуса, який головою пробив після навісу Одріосоли (парирував голкіпер).

Хетафе до перерви виглядав краще. Господарі сміливо будували позиційні атаки та регулярно загострювали. Коли Мата головою підправляв крос Максімовіча, Куртуа вже був безсилим, але за Реал зіграв каркас воріт.

У другому таймі Хетафе продовжував створювати момент за моментом, а Куртуа продовжував рятувати Зідана. Тімор, Олівейра, Унал, Максімовіч – щонайменше 4 гострі удари потягнув бельгійський воротар по перерві. А ще був шанс у Анхеля, якого в штрафному майданчику грубо прийняв Мілітао (арбітр промовчав).

Зідан кинув у бій Бензема, але партнери не створили йому жодної нагоди. 19:10 за ударами, 3:0 за явними гольовими моментами на користь Хетафе, 6 сейвів Куртуа. Реал реально відскочив, а Тібо не дає Луніну навіть натяку на шанс. Нульова нічия. Мадрид з 67 очками залишився другим у Прімері та втратив шанс наблизитися до Атлетіко. Хетафе – 15-й (31 бал).

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