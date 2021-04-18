Реал в начале апреля выдал безумно успешный спринт: прошел в Лиге чемпионов Ливерпуль и победил в чемпионате Барселону. Сегодня на "сливочных" ждало испытание полегче – выезд в гости к Хетафе. Задачу усложнял переполненный звездами лазарет. Кроос и Бензема здоровы, но им Зидан дал отдых. Стартовый состав Мадрида был максимально экспериментальным. Впрочем, даже такая ротация не помогла Андрею Лунину – вышел все равно Куртуа.

Сразу со стартовым свистком стало заметно, что на поле ослабленный Реал. Хетафе уже к 10-й минуте создал три роскошных возможности: удар Маты отбили защитники, Куртуа спас ворота на стандарте после тычка Оливейры, а Арамбарри из выгодной позиции не попал в цель, завершая проход Кукурельи.

Мадрид ответил голом Диаса, однако его отменили из-за офсайда. Первый "законный" момент гостей возник только через полчаса – Диас замыкал подачу Марсело, а оборона вынесла мяч с линии ворот. Еще был шанс Винисиуса, который головой пробил после навеса Одриосолы (парировал голкипер).

Хетафе до перерыва выглядел лучше. Хозяева смело строили позиционные атаки и регулярно обостряли. Когда Мата головой подправлял кросс Максимовича, Куртуа уже был бессилен, но за Реал сыграл каркас ворот.

Во втором тайме Хетафе продолжал создавать момент за моментом, а Куртуа продолжал спасать задницу Зидана. Тимор, Оливейра, Унал, Максимович – не менее 4 острых ударов потянул бельгийский вратарь после перерыва. А еще был шанс у Анхеля, которого в штрафной грубо принял Милитао (арбитр промолчал).

Зидан бросил в бой Бензема, но партнеры не создали ему ни одного момента. 19:10 по ударам, 3:0 по явным голевым моментам в пользу Хетафе, 6 сейвов Куртуа. Реал реально отскочил, а Тибо не дает Лунину даже намека на шанс. Нулевая ничья. Мадрид с 67 очками остался вторым в Примере и упустил шанс приблизиться к Атлетико. Хетафе – 15-й (31 балл).