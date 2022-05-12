Знаменитий хавбек Баварії та Борусії М Штефан Еффенберг робить свій внесок у боротьбу проти Росії.

Еффенберг, а також вся команда Борусії, підписали футболку Гладбаха. Штефан виставив її на аукціон, де вже відбуваються торги.

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Абсолютно всі кошти від продажу унікальної футболки будуть направлені на користь України з допомогою ЮНІСЕФ, йдеться в описанні лоту.

Еффенберг став легендою, виступаючи за Баварію та Борусію М. Вчора Гладбах програв збірній України у благодійному матчі.

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