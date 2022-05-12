Легендарний Еффенберг продає футболку з підписом – гроші з аукціону підуть на допомогу України
17:35 - Читать на русском
Знаменитий хавбек Баварії та Борусії М Штефан Еффенберг робить свій внесок у боротьбу проти Росії.
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завершено
Еффенберг, а також вся команда Борусії, підписали футболку Гладбаха. Штефан виставив її на аукціон, де вже відбуваються торги.
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Абсолютно всі кошти від продажу унікальної футболки будуть направлені на користь України з допомогою ЮНІСЕФ, йдеться в описанні лоту.
Еффенберг став легендою, виступаючи за Баварію та Борусію М. Вчора Гладбах програв збірній України у благодійному матчі.
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