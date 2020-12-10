Головний тренер Інтера Антоніо Конте був змушений відповідати на незручні питання після нічиєї проти Шахтаря, яка позбавила його команду єврокубкової весни.

Виліт Інтера з єврокубків ще на стадії групового етапу – нечувана подія для Італії. Міланці останнім часом вважаються найсильнішою командою Серії А. Клуб підтверджує власні амбіції заявами у пресі та роботою на трансферному ринку. Однак бракує найголовнішого – результатів. Інтер платить Антоніо Конте космічні 12,5 млн євро, і має право вимагати значно більшого.

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Більшого вимагають і уболівальники та експерти. В студії Sky Sport Italia, присвяченій поєдинку проти Шахтаря, працював Фабіо Капелло. Легенда тренерського цеху здатен оцінити гру, як ніхто інший. Нагадаємо, саме Капелло очолював Мілан, який виграв Скудетто, не програвши жодного матчу за сезон, з "россонері" він переміг і в Лізі чемпіонів. Окрім того, Фабіо вигравав Скудетто також з Ромою та Ювентусом, а на чолі Реала брав Прімеру. Тобто фаховості його оцінкам не бракує.

Після гри з Шахтарем Антоніо Конте опинився у флеш-зоні на зв'язку зі студією і необачно зізнався, що Луїш Каштру сильно його здивував, перелаштувавши Шахтар на гру зі схемою у три центральні захисники: "Сьогодні Шахтар порушив свою ігрову систему, яка для них схожа на "Ave Maria". Ті, хто грають проти нас, завжди порушують свою ігрову систему... Подумайте, перш ніж задавати питання, вони зіграли з нами по-іншому".

Капелло почав доволі стримано: "Мені здалося, що Інтер грав на перемогу, але без необхідної агресії, яка потрібна для перемог. Ви були гравцем, зараз тренуєте, тому визнаєте, про що я".

"Мені нічого сказати на це", – відповів Конте. Розгледіти біль і розчарування на обличчі Антоніо було не дуже важко.

Далі Капелло висловив сумнів у спроможності Інтера оперативно реагувати на ситуацію: "Невже у вас немає плану Б, щоб змінити становище?"

"Звісно, у нас є план Б", – парирував Конте.

Капелло здивувався: "Але я його не бачив!"

Тоді Конте спробував віджартуватися: "У нас є план Б, але я не буду про нього говорити тут. Це буде цілковита катастрофа, адже і він буде нейтралізований".

"Але як тоді ви можете говорити, що Шахтар змінив свою систему? – Капелло явно не оцінив дотепність свого співрозмовника. – Ви повинні вивчити кожного суперника. Це – мінімум, який ви повинні зробити. Якщо у вас є план Б, ви повинні змінити його, але його немає. Ви – потяг, що застряг на одному шляху. Я не бачив ніякого плану Б".

Нагадаємо, Антоніо Конте другий рік поспіль не може вивести Інтер у плей-офф Ліги чемпіонів. Минулого сезону "нерадзуррі" задовольнилися участю в ЛЄ, а цьогорічну кампанію безславно завершили на останньому місці у квартеті.

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