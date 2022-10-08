"Змінювати треба не лише головного тренера, але й керівництво УАФ. Риба гниє з голови. Керівники УАФ засиділися у своїх кріслах. Вони нічого не роблять для футболу, а працюють лише на свої кишені.

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Де обіцяний завод з виготовлення штучних футбольних полів? Де допомога клубам тих міст, які опинилися в окупації? Вони прикриваються війною. Я вважаю, що УАФ має очолити Андрій Шевченко, а збірну – Сергій Ребров. Це буде найкращий у світі тандем", — сказав Гельзін у коментарі виданню Експрес.

Нагадаємо, повноваження Андрія Павелка на посаді голови УАФ закінчились ще у березні, але виборчий конгрес, який мав відбутися навесні, було скасовано через повномасштабну війну в Україні.

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