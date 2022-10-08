"Менять надо не только главного тренера, но и руководство УАФ. Рыба гниет с головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах. Они ничего не делают для футбола, а работают только на свои карманы.

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Где обещаный завод по изготовлению искусственных футбольных полей? Где помощь клубам из городов, оказавшихся в оккупации? Они прикрываются войной. Я считаю, что УАФ должен возглавить Андрей Шевченко, а сборную – Сергей Ребров. Это будет лучший в мире тандем", – сказал Гельзин в комментарии изданию Експрес.

Напомним, полномочия Андрея Павелко на должности главы УАФ закончились еще в марте, но избирательный конгресс, который должен был состоятся весно, был отменен из-за полномасштабной войны в Украине.

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