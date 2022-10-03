"Якщо за п‘ятибальною системою, то десь на три з плюсом. Поставлених цілей не було досягнуто. Хоча треба розуміти, що останні пів року нам було не до футболу, через війну, в якій Росія напала на Україну. Але при цьому ми знайшли в собі сили та можливості, щоб зберегти збірну, зберегти ту атмосферу, яка була присутня у національній команді.

"Він вважав, що 40 тисяч доларів на місяць – це занадто": журналіст назвав зарплати Петракова і Ротаня у збірних України

Хто був найкращим у складі збірної України у матчах плей-офф відбору ЧС-2022 та Лізі націй? Я не став би когось виділяти, оскільки в нас була одна спільна мета, якої не було досягнуто. Неправильно виділяти на цьому тлі одного чи двох футболістів. Винні усі.

Я хотів би, щоб на місці Петракова з'явився якийсь новий, амбітний тренер, але станом на сьогодні кращої кандидатури я поки що не бачу. Просто в цій ситуації ми не можемо собі дозволити запросити якогось іншого серйозного фахівця. Нині в Україну складно когось заманити, тож треба виходити з реалій, а вони такі, що Петраков не буде найгіршою кандидатурою на цю посаду", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Петраков очолив "синьо-жовтих" минулого літа, але не зумів вивести збірну на ЧС-2022 та повернутись в еліту Ліги націй. Його контракт розрахований до кінця поточного року.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти