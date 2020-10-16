"Безумовно, чудово відіграв Жора Бущан. У нас був Андрій Пятов, в якому ніхто не сумнівався, він був першим номером збірної. Але готового другого воротаря в збірній не було, була прірва. Зараз же ми отримали готового футболіста, який володіє великим талантом.

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Зміна поколінь не за горами. Тренерський штаб це теж відчуває, поступово залучаючи нових гравців. Але кадрова ситуація дозволила головному тренеру задіяти більш широку групу нових футболістів, найближчий резерв збірної, який теж готовий виконувати вимоги. Але наші досвідчені гравці збірної не стали слабшими. Очевидно, варто відзначити, що додала молодь і виросла в майстерності", – цитує Олександра Бабича Команда 1.

Нагадаємо, збірна України провела три топ-матчі за сім днів у жовтні. Підопічні Шевченка програли Франції з рекордним рахунком (1:7), мінімально поступились Німеччині (1:2) у Лізі націй та перемогли Іспанію (1:0) вперше у своїй історії.

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