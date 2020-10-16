"З Францією конкурувати було важко, це топ-збірна світу. Ми хотіли зіграти компактно, але клас є клас.

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Перед грою з Іспанією Андрій Шевченко заспокоював, підказував. Ще гралося легше, тому що поруч був досвідчений Сергій Сидорчук, який також підказував, підтримував. Вважаю, ми виконали план на гру, який нам надав Андрій Шевченко. Коли рахунок став 1:0, я зрозумів, що ми можемо виграти цей матч", – цитує слова Миколи Шапаренка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України провела три топ-матчі за сім днів у жовтні. Підопічні Шевченка програли Франції з рекордним рахунком (1:7), мінімально поступились Німеччині (1:2) у Лізі націй та перемогли Іспанію (1:0) вперше у своїй історії.

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