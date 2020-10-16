"Безусловно, здорово отыграл Жора Бущан. У нас был Андрей Пятов, в котором никто не сомневался, он был первым номером сборной. Но готового второго вратаря в сборной не было, была пропасть. Сейчас же мы получили готового футболиста, который обладает большим талантом.

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Смена поколений не за горами. Тренерский штаб это тоже ощущает, постепенно привлекая новых игроков. Но сложившаяся кадровая ситуация позволила главному тренеру задействовать более широкую группу новых футболистов, ближайший резерв сборной, который тоже готов выполнять предъявляемые требования. Но наши опытные игроки сборной не стали слабее. Стоит отметить, что прибавила молодежь и выросла в мастерстве", – цитирует Александра Бабича Команда 1.

Напомним, сборная Украины провела три топ-матча за семь дней в октябре. Подопечные Шевченко проиграли Франции с рекордным счетом (1:7), минимально уступили Германии (1:2) в Лиге наций и победили Испанию (1:0) впервые в своей истории.

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