Президент Барселони Жоан Лапорта пережив неприємні миттєвості після матчу з Осасуною (2:2) у 17-му турі Ла Ліги.

Розлючені уболівальники Барси, що приїхали разом з командою в Наварру, не стримували емоцій після чергового провалу "блаугранас". Чимало фанів влаштували президенту "гарячий прийом" на виході з арени, повідомляє La Sexta. "Злодій! Ти лише крадеш гроші!", – вигукували з натовпу.

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Лапорта вирішив не миритися з образами і брутально відповів: "Сучий сину, покажися!". Президента довелося заспокоювати його правій руці – Рафі Юсте. Зрештою після кількох напружених хвилин функціонер сів до автобуса.

Нагадаємо, що Барселона опустилася на 8-му сходинку в турнірній таблиці Прімери. Лідер чемпіонських перегонів – Реал – випереджає "кулес" на 18 очок. Зона ЛЧ – на відстані 5 балів, навесні команда Хаві зіграє у Лізі Європи.

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