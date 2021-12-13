Президент Барселоны Жоан Лапорт пережил неприятные мгновения после матча с Осасуной (2:2) в 17-м туре Ла Лиги.

Разъяренные болельщики Барсы, приехавшие поддержать команду в Памплону, не сдерживали эмоций после очередного провала "блаугранас". Группа "инчас" специально ждала президента у выхода из арены, чтобы выразить возмущение ужасающими результатами, сообщает La Sexta. "Вор! Ты только воруешь деньги!", – выкрикивали из толпы.

Лапорта решил не мириться с оскорблениями и грубо ответил: "Сукин сын, покажись!". Президента пришлось успокаивать его правой руке – Рафи Юсте. В конце концов после нескольких напряженных минут функционер сел в автобус.

Напомним, что Барселона опустилась на 8-е место в турнирной таблице Примеры. Лидер чемпионской гонки – Реал – опережает "кулес" на 18 очков. Зона ЛЧ – на расстоянии 5 очков, весной команда Хави сыграет в Лиге Европы.

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