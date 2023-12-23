Ливень рекордов в видеообзоре финала Клубного ЧМ Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0
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Манчестер Сити разгромил Флуминенсе в финале Клубного ЧМ-2023. Смотрите видео голов и обзор матча.
Все стало понятно к середине первого тайма. Альварес открыл счет уже на 40-й секунде, а Нино срезал мяч в свои ворота. После перерыва Сити добил Флуминенесе голом Фодена и дублем Альвареса – 4:0.
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После игры много работы имели любители статистики. Главные рекорды – самый быстрый гол в финале Клубных ЧМ, наибольшее количество трофеев за год для любого английского клуба (5) и больше всех побед на Клубном Мундиале среди тренеров (4).
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