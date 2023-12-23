Все стало понятно к середине первого тайма. Альварес открыл счет уже на 40-й секунде, а Нино срезал мяч в свои ворота. После перерыва Сити добил Флуминенесе голом Фодена и дублем Альвареса – 4:0.

Ман Сити разгромно выиграл первый Клубный ЧМ – рекордный гол на 40-й секунде, Гвардиола рискует потерять третью суперзвезду

После игры много работы имели любители статистики. Главные рекорды – самый быстрый гол в финале Клубных ЧМ, наибольшее количество трофеев за год для любого английского клуба (5) и больше всех побед на Клубном Мундиале среди тренеров (4).