"У мене був привілей, якого не мали молоді бразильці: я бачив, як Пеле грає наживо в Пакаембу та Морумбі. Коли він отримував м’яч, завжди робив щось особливе, що часто закінчувалося голом.

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Зізнаюся, я був злий на Пеле, тому що він завжди перемагав мій Корінтіанс. Але, перш за все, я захоплювався ним. І незабаром гнів поступався місцем пристрасті від того, як він грає у футболці національної збірної Бразилії з десятим номером.

Пеле покинув нас. Він вирушив на небеса, щоб грати зі своїм великим партнером по Сантосу Коутіньо. Тепер він перебуває в компанії стількох вічних зірок: Діді, Гаррінчі, Нілтона Сантоса, Сократеса, Марадони...

Пеле залишив упевненість: ніколи не було такої десятки, як він. Дякую, Пеле", – написав Лула на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Король футболу помер 29 грудня у лікарні після тривалої боротьби з раком. Йому було 82. Легенда є переможцем трьох чемпіонатів світу разом зі збірною Бразилії.

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