Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который вступит в должность 1 января 2023 года, вместе со всей страной оплакивает болезненную утрату.

"У меня была привилегия, которой не имели молодые бразильцы: я видел, как Пеле играет вживую в Пакаембу и Морумби. Когда он получал мяч, всегда делал что-то особенное, часто заканчивающееся голом.

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Признаюсь, я был зол на Пеле, потому что он всегда побеждал мой Коринтианс. Но, прежде всего, я восхищался им. И вскоре гнев уступал место страсти от того, как он играет в футболке национальной сборной Бразилии с десятым номером.

Пеле покинул нас. Он отправился на небеса, чтобы играть со своим большим партнером по Сантосу Коутиньо. Теперь он находится в компании стольких вечных звезд: Диди, Гарринчи, Нилтона Сантоса, Сократеса, Марадоны...

Пеле оставил уверенность: никогда не было такой десятки, как он. Спасибо, Пеле", – написал Лула на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Король футбола скончался 29 декабря в больнице после продолжительной борьбы с раком. Ему было 82. Легенда является победителем трех чемпионатов мира вместе со сборной Бразилии.

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