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Де Йонг визнаний найкращим гравцем чемпіонату Нідерландів – влітку він приєднається до Барселони

17 травня 18:53 274 Читать на русском
Де Йонг визнаний найкращим гравцем чемпіонату Нідерландів – влітку він приєднається до Барселони
Френкі де Йонг / Фото BBC

Ередивізі визначила найкращого гравця за підсумками чемпіонату Нідерландів.

Найкращим гравцем чемпіонату Нідерландів 2018/19 став півзахисник Аякса Френкі де Йонг, повідомляє офіційний сайт Ередивізі.

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Хавбек провів на полі 2516 хвилин та забив три голи. Крім того, де Йонг має найкращий відсоток успішного дриблінгу серед усіх гравців чемпіонату Нідерландів – 75,3. А середня точність передач 22-річного футболіста становить 91,2%.

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Нагадаємо, влітку Френкі де Йонг приєднається до каталонської Барселони, гравцем якої став взимку. Тоді "блаугранас" заплатили Аяксу за юного хавбека 75 мільйонів євро.

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Теги
Барселона Барселона Аякс Аякс Нідерланди Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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