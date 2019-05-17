Де Йонг визнаний найкращим гравцем чемпіонату Нідерландів – влітку він приєднається до Барселони

Ередивізі визначила найкращого гравця за підсумками чемпіонату Нідерландів.

Найкращим гравцем чемпіонату Нідерландів 2018/19 став півзахисник Аякса Френкі де Йонг, повідомляє офіційний сайт Ередивізі.

Ередивізі оголосила символічну збірну сезону – тотальна домінація Аякса і камбек Едегора

Хавбек провів на полі 2516 хвилин та забив три голи. Крім того, де Йонг має найкращий відсоток успішного дриблінгу серед усіх гравців чемпіонату Нідерландів – 75,3. А середня точність передач 22-річного футболіста становить 91,2%.

Аякс назвав найкращого гравця сезону – це не Де Лігт

Нагадаємо, влітку Френкі де Йонг приєднається до каталонської Барселони, гравцем якої став взимку. Тоді "блаугранас" заплатили Аяксу за юного хавбека 75 мільйонів євро.