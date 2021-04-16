Зірку Роми нахабно пограбували, погрожуючи зброєю – у будинку перебувала дружина футболіста з дворічним сином
Захисник Роми Кріс Смоллінг став жертвою озброєних грабіжників.
Троє зловмисників вдерлись до будинку Кріса Смоллінга, та погрожуючи зброєю змусили відкрити сейф, забрали коштовності та інші цінні речі, повідомляє GdS.
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В цей час, окрім захисника Роми, у домі перебувала дружина Кріса та їхній дворічний син. Італійські правоохоронці розшукують грабіжників. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.
Нагадаємо, влітку 2019-го Смоллінг перебрався з МЮ в Рому на правах оренди, а черз рік "вовки" викупили англійця.
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