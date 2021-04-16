Троє зловмисників вдерлись до будинку Кріса Смоллінга, та погрожуючи зброєю змусили відкрити сейф, забрали коштовності та інші цінні речі, повідомляє GdS.

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В цей час, окрім захисника Роми, у домі перебувала дружина Кріса та їхній дворічний син. Італійські правоохоронці розшукують грабіжників. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Нагадаємо, влітку 2019-го Смоллінг перебрався з МЮ в Рому на правах оренди, а черз рік "вовки" викупили англійця.

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