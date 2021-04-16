Трое злоумышленников ворвались в дом Смоллинга, и угрожая оружием заставили открыть сейф, забрали драгоценности и другие ценные вещи, сообщает GdS.

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В это время, кроме защитника Ромы, в доме находилась жена Криса и их двухлетний сын. Итальянские правоохранители разыскивают грабителей. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Напомним, летом 2019-го Смоллинг перебрался из МЮ в Рому на правах аренды, а черз год "волки" выкупили англичанина.

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