Нападник Борусії Д і збірної Німеччини Юсуфа Мукоко може знову стати об'єктом розслідування.

Нещодавній скандал у Камеруні, де 21 місцевий футболіст мав підроблені документи, дістався і Бундесліги. Нападник дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко народився саме в Камеруні, але живе в Німеччині з 2014-го. 18-річного гравця запідозрили у приховуванні свого справжнього віку.

Названий батько футболіста начебто надав журналістам свідоцтво про народження Мукоко, яке датоване 2000 роком. Відповідно, форварду може бути не 18, як вважалося досі, а 22, повідомляє Laola1.

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Шахрайство із заниженням віку футболістів є дуже поширеним у Камеруні, де зростав нападник Борусії. Підроблені документи використовують, щоб продавати гравців у Європу за більші гроші.

Ще влітку Мукоко підозрювали у махінаціях із документами. Німецький футбольний союз навіть робив відповідний запит, але згодом офіційно заявив, що вважає вік гравця достовірним.

У сезоні 2022/23 Юссуфа Мукоко зіграв за Борусію Д 22 матчі, забив 6 голів та віддав 6 асистів. Влітку його контракт завершується – відповідно, "джмелі" ризикують втратити свого таланта безкоштовно, адже досі не змогли узгодити продовження співпраці.