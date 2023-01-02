21 камерунський футболіст провалив тест на вік
15:45 - Читать на русском
Юнацька збірна Камеруну зіткнулася з великими проблемами через чисельні махінації.
Камерунська федерація футболу провела перевірку віку для футболістів збірної U-17. 21 гравець з 30 не пройшов тести, повідомила федерація.
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Тести полягали в МРТ зап'ястків для аналізу на дозрівання кісток. Місцева футбольна влада мусила піти на такий крок через величезні обсяги вікових махінацій.
21 футболіст виключений з заявки юнацької збірної для участі у кваліфікації на КАН U17. Камерун прагне очистити систему від "переписаних" гравців.
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