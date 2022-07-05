Напередодні неназваного відомого футболіста з АПЛ заарештували у Північному Лондоні за підозрою у нападі та зґвалтуванні дівчини. Сьогодні його відпустили під заставу, повідомляє BBC.

Зірку АПЛ заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини

За інформацією джерела, правоохоронці допитали гравця ще щодо двох епізодів зґвалтування. Йдеться про ситуації з іншою 20-річною дівчиною у квітні та липні 2021 року. Після допитів за 29-річного внесли заставу та відпустили до серпня.

Увесь цей час триватиме розслідування. Преса наголошує, що йдеться про всесвітньо відомого футболіста. Його участь у підготовці до нового сезону та самій кампанії АПЛ тепер під питанням.

До слова, у Лондоні базуються одразу 7 клубів елітного англійського дивізіону: Челсі, Вест Хем, Тоттенхем, Арсенал, Фулхем, Крістал Пелас та Брентфорд.

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