Накануне неназванного известного футболиста из АПЛ арестовали в Северном Лондоне по подозрению в нападении и изнасиловании девушки. Сегодня его отпустили под залог, сообщает BBC .

Звезду АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании девушки

По информации источника, правоохранители допросили игрока еще по двум эпизодам изнасилования. Речь идет о ситуациях с другой 20-летней девушкой в ​​апреле и июле 2021 года. После допросов за 29-летнего внесли залог и отпустили до августа.

Все это время будет продолжаться расследование. Пресса отмечает, что речь идет о всемирно известном футболисте. Его участие в подготовке нового сезона и самой кампании АПЛ теперь под вопросом.

В Лондоне базируются сразу 7 клубов элитного английского дивизиона: Челси, Вест Хэм, Тоттенхэм, Арсенал, Фулхэм, Кристал Пелас и Брентфорд.

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