Англійська Прем'єр-ліга вкотре у центрі уваги через секс-скандал з гравцями. Йдеться про відому особистість.

Неназваний футболіст АПЛ та національної збірної сьогодні вранці був заарештований у Північному Лондоні за підозрою у нападі та зґвалтуванні дівчини, стверджує The Telegraph.

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Гравцеві близько 30 років, його ім'я не озвучують через юридичні моменти. Зараз він перебуває під вартою, його допитують. Штаб-квартира Міської поліції Лондона підтвердила арешт. Клуб вже знає про ситуацію, але від коментарів відмовляється.

"4 липня у поліцію надійшла заява про зґвалтування 20-річної дівчини. Ймовірно, це сталось у червні. Перевірка обставин події триває", – йдеться у заяві правоохоронців.

Видання наголошує, що йдеться про всесвітньо відомого футболіста. Його участь у підготовці до нового сезону та самій кампанії АПЛ тепер під питанням.

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