Правий захисник ПСЖ і збірної Марокко Ашраф Хакімі перебуває під слідством. Як інформує Le Parisien, минулими вихідними до поліцейської дільниці звернулася дівчина, яка заявила про зґвалтування з боку футболіста.

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Повідомляється, що поліція вже звернулася стосовно цього до прокуратури.

Дівчина заявила, що мала приїхати до Хакімі ще 16 січня, але зробила це лише минулої суботи. Вона приїхала до Ашрафа на Uber, і футболіст заплатив за таксі.

Згідно з джерелом, зґвалтування сталося у будинку гравця. Хакімі задер одяг дівчини, поцілував її в губи та груди, а також здійснив кілька проникнень, незважаючи на її відмову.

Дівчина відмовила Ашрафу, викликала свою подругу, яка прийшла до неї на допомогу і забрала її від Хакімі. Після цього ймовірна жертва звернулася в поліцію.

Зазначимо, що Хакімі одружений. У нього є двоє дітей.

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