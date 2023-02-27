Звёздного игрока ПСЖ обвинили в изнасиловании
Девушка написала заявление в полицию, обвинив Ашрафа Хакими в изнасиловании.
Правый защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими находится под следствием. Как информирует Le Parisien, в минувшие выходные в полицейский участок обратилась девушка, которая заявила об изнасиловании со стороны футболиста.
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Сообщается, что полиция уже обратилась по этому поводу в прокуратуру.
Девушка заявила, что должна была приехать к Хакими еще 16 января, но сделала это только в прошлую субботу. Она приехала к Ашрафу на Uber, и футболист заплатил за такси.
Согласно источнику, изнасилование произошло в доме игрока. Хакими задрал одежду девушки, поцеловал ее в губы и грудь, а также совершил несколько проникновений, несмотря на её отказ.
Девушка отказала Ашрафу, вызвала свою подругу, которая пришла к ней на помощь и забрала её от Хакими. После этого предполагаемая жертва обратилась в полицию.
Отметим, что Хакими женат. У него есть двое детей.
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