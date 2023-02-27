Правый защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими находится под следствием. Как информирует Le Parisien, в минувшие выходные в полицейский участок обратилась девушка, которая заявила об изнасиловании со стороны футболиста.

ПСЖ до конца сезона потерял ведущего игрока – печальные новости перед Баварией

Сообщается, что полиция уже обратилась по этому поводу в прокуратуру.

Девушка заявила, что должна была приехать к Хакими еще 16 января, но сделала это только в прошлую субботу. Она приехала к Ашрафу на Uber, и футболист заплатил за такси.

Согласно источнику, изнасилование произошло в доме игрока. Хакими задрал одежду девушки, поцеловал ее в губы и грудь, а также совершил несколько проникновений, несмотря на её отказ.

Девушка отказала Ашрафу, вызвала свою подругу, которая пришла к ней на помощь и забрала её от Хакими. После этого предполагаемая жертва обратилась в полицию.

Отметим, что Хакими женат. У него есть двое детей.

Марсель – ПСЖ: фанаты установили исторический рекорд посещаемости и создали шедевр