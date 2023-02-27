У переможній дуелі з Марселем (3:0) не обійшлось без ложки дьогтю. Серйозно травмувався гравець збірної Франції.

Преснель Кімпембе на старті Ле Класік отримав пошкодження, замість нього на поле вийшов Данілу Перейра вже на 16 хвилині. На післяматчевій прес-конференції Крістоф Гальтьє повідомив неприємні новини.

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"На жаль, його пошкодження серйозне. Він вибув до кінця поточного сезону. У нього нестерпний біль в ахілловому сухожиллі. Ми вважаємо, що це серйозно", – цитує головного тренера GFFN.

27-річний француз – вагома втрата для ПСЖ, особливо перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії 8 березня. Перша дуель завершилась перемогою німців (1:0).

Кімпембе є гравцем основи, але у цій кампанії травми тривожать його не вперше. Він пропустив низку матчів через різні пошкодження, а загалом награв 15 поєдинків.

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