Бразилець випередив Ніколя Пепе, Коді Гакпо та Керема Демербая, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Нищівне побиття Лудогорця у відеоогляді матчу з Тоттенхемом – 4:0

Вінісіус у матчі проти Лудогорця записав до свого активу дубль та асист, допомігши "шпорам" розгромити болгарський клуб.

До слова, форвард відіграв у 6 матчах у складі Тоттенхема у поточному сезоні, загалом відзначившись 2 голами та 3 асистами.

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