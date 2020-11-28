Зірковий підопічний Моурінью став гравцем тижня в Лізі Європи
10:32 - Читать на русском
Форвард Тоттенхема Карлос Вінісіус визнаний найкращим футболістом 4-го туру Ліги Європи.
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Бразилець випередив Ніколя Пепе, Коді Гакпо та Керема Демербая, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.
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Вінісіус у матчі проти Лудогорця записав до свого активу дубль та асист, допомігши "шпорам" розгромити болгарський клуб.
До слова, форвард відіграв у 6 матчах у складі Тоттенхема у поточному сезоні, загалом відзначившись 2 голами та 3 асистами.
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