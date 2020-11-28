Звездный подопечный Моуринью стал игроком недели в Лиге Европы
10:32 - Читати українською
Форвард Тоттенхэма Карлос Винисиус признан лучшим футболистом 4-го тура Лиги Европы.
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Бразилец опередил Николя Пепе, Коди Гакпе и Керема Демербая, сообщает официальный твиттер УЕФА.
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Винисиус в матче против Лудогорца записал в свой актив дубль и ассист, помог "шпорам" разгромить болгарский клуб.
К слову, форвард сыграл в 6 матчах в составе Тоттенхэма в текущем сезоне, в общем отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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