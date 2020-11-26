Відбулись чергові матчі 4-го туру Ліги Європи у групах E, F та J. Читайте звіти про поєдинки на "Футбол 24".

Ліга Європи, 4-й тур

Група E

Гранада – Омонія – 2:1

Голи: Чарріс, 8, Соро, 73 – Асанте, 60

ПСВ – ПАОК – 3:2

Голи: Гакпо, 20, Мадуеке, 51, Мален, 55 – Варела, 4, Цоліс, 13

Група F

Наполі – Рієка – 2:0

Голи: Анастасіо, 41 (АГ), Лосано, 75

АЗ – Реал Сосьєдад – 0:0

Група J

Тоттенхем – Лудогорець – 4:0

Голи: Карлос, 16, 34, Вінкс, 63, Лукас, 73

Гранада очікувано відкрила рахунок вже в дебюті зустрічі з Омонією. Кіпріоти по перерві навіть зуміли забити, чим відверто шокували іспанців. Проте Гранада не опустила руки та вирвала перемогу наприкінці поєдинку. Це дозволило їй одноосібно очолити квартет Е з десятьма заліковими балами, Омонія з одним очком йде останньою.

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ПСВ та ПАОК видали шалений за емоціями матч. Спершу греки двічі забили протягом стартових 13 хвилин, але нідерландці не знітились та знайшли сили, щоб відквитати неприємну різницю – одразу по перерві ПСВ вже вигравав з рахунком 3:2. Неймовірний характер! ПАОК так і не оговтався і зазнав поразки. "Фермери" виходять на друге місце з 6 пунктами в активі, греки розташувались п'ятими, маючи на одне очко менше.

Наполі приймав Рієку на домашньому стадіоні. Гра була на диво рівною у виконанні обох команд, проте хорвати відзначились автоголом під завісу першої 45-хвилинки. По перерві Лосано забив другий м'яч неаполітанців та зняв питання щодо переможця матчу. Наполі лідирує у групі F з 9-ма пунктами, Рієка з нулем очок – на дні.

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АЗ та Реал Сосьєдад обережно розпочали матч та інколи обмінювались гострими моментами. Зрештою, окрім "гірчичників" глядачі голів не побачили. Обидві команди втратили можливість очолити квартет. Після 4-х турів Реал йде другим з 7 балами – АЗ поступається за додатковими показниками та розташувався третім.

Тоттенхем був відвертим фаворитом зустрічі проти Лудогорця, що довів вже у першому таймі – Карлос оформив дубль. По перерві Вінкс відзначився шедевральним голом майже із центра поля. Проте це ще був не кінець. Добив болгар Лукас. 4:0! Впевнена перемога розташовує Тоттенхем другим у групі J – "шпори" поступаються Антверпену за додатковими показниками. Лудогорець ще не здобував очок у поточному сезоні ЛЄ, а тому закономірно йде останнім.

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