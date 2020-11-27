Тоттенхем знищив Лудогорець у 4-му турі групового етапу ЛЄ. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Тоттенхем був відвертим фаворитом зустрічі проти Лудогорця. "Шпори" підтвердили свій статус ще до перерви, коли дубль оформив Карлос. У другому таймі Вінкс відзначився шедевром майже із центра поля, а Лукас добив болгар. Лудогорець не зумів нічим відповісти.

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Впевнена перемога 4:0 розташовує Тоттенхем другим у групі J – "шпори" поступаються Антверпену за додатковими показниками. Лудогорець ще не здобував очок у поточному сезоні ЛЄ, а тому закономірно йде останнім.