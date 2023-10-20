"Це новий тренер Манчестер Сіті": Гвардіола бачить у Де Дзербі свого наступника
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вже придивляється до того, хто замінить іменитого наставника на чолі "містян".
Ситуація трапилась після матчу між Брайтоном та Манчестер Сіті минулого сезону (1:1).
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Вже по завершенні поєдинку Гвардіола сказав трьом гравцям Брайтона: "Це наступний тренер Ман Сіті", кивнувши головою в бік Де Дзербі.
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Брайтон посів 6 місце в АПЛ, набравши 62 очки, та здобувши путівку до Ліги Європи. У поточній кампанії "чайки" так само шості, а от у групі ЛЄ Брайтон останній, набравши 1 бал за 2 тури.
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