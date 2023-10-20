Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вже придивляється до того, хто замінить іменитого наставника на чолі "містян".

Де Дзербі та Гвардіола / Reuters

Ситуація трапилась після матчу між Брайтоном та Манчестер Сіті минулого сезону (1:1).

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Вже по завершенні поєдинку Гвардіола сказав трьом гравцям Брайтона: "Це наступний тренер Ман Сіті", кивнувши головою в бік Де Дзербі.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Брайтон посів 6 місце в АПЛ, набравши 62 очки, та здобувши путівку до Ліги Європи. У поточній кампанії "чайки" так само шості, а от у групі ЛЄ Брайтон останній, набравши 1 бал за 2 тури.

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