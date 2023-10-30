Нерес травмував внутрішній меніск лівого коліна, через що на бразильця чекає операція, повідомляє Maisfutebol.

Трубін почув вердикт тренера Бенфіки після фатальної помилки: "Це дуже розчаровує"

Терміни відновлення екс-вінгера Шахтаря невідомі, але на поле Нерес повернеться лише у 2024 році.

Зазначимо, що Давід зіграв 12 матчів за Бенфіку в цьому сезоні, в яких відзначився 1 голом та 4 асистами.

Трубін знову відбив пенальті, але помилка українця коштувала Бенфіці перемоги