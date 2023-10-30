Зірковий одноклубник Трубіна вилетів на невизначений термін через травму – він уже не зіграє в цьому році
15:09 - Читать на русском
Вінгер Бенфіки Давід Нерес поповнив лазарет "орлів".
Нерес травмував внутрішній меніск лівого коліна, через що на бразильця чекає операція, повідомляє Maisfutebol.
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Терміни відновлення екс-вінгера Шахтаря невідомі, але на поле Нерес повернеться лише у 2024 році.
Зазначимо, що Давід зіграв 12 матчів за Бенфіку в цьому сезоні, в яких відзначився 1 голом та 4 асистами.
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