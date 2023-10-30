Нерес травмировал внутренний мениск левого колена, из-за чего бразильцу предстоит операция, сообщает Maisfutebol.

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Сроки восстановления экс-вингера Шахтера неизвестны, но на поле Нерес вернется только в 2024 году.

Отметим, что Давид сыграл 12 матчей за Бенфику в этом сезоне, в которых отметился 1 голом и 4 ассистами.

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