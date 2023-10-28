Бенфіка зіграла внічию з Каса Пією в дев'ятому турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол24".

Чемпіонат Португалії, 9 тур

Бенфіка – Каса Пія – 1:1

Гол: Маріу, 44 – Ларрасабаль, 81

Український голкіпер Анатолій Трубін потрапив в стартовий склад на матч проти Каса Пії. Бенфіка в першому таймі мала перевагу над суперником і намагалася контролювати гру. Відкрити рахунок вдалося лише 44 хвилині. Автором гола став півзахисник Маріу.

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По перерві у ворота "орлів" призначили пенальті. Трубін красивим сейвом в падінні витягнув м'яч зі своїх воріт. Вже вп'яте в цьому сезоні суперники Бенфіки пробивають пенальті. Український голкіпер пропустив лише двічі з позначки, у двох випадках він рятував свою команду, а ще в одному схибив гравець, пробивши вище воріт.

Утім, втримати перемогу Бенфіка не зуміла. На 81 хвилині Ларрасабаль зрівняв рахунок, пробивши з гострого кута, а Трубін пропустив поміж ніг.

У підсумку "орли" набрали 22 бали й перемістилися на першу сходинку. Але головний суперник Спортінг має гру в запасі й у разі перемоги обійде Бенфіку.