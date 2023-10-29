"Чесно кажучи, я сильно розчарований, тому що ми хотіли виграти після невдачі у Лізі чемпіонів. Ми хотіли виступити добре і, гадаю, ми почали добре, показали хороший футбол. Ми заздалегідь знали, що буде непросто створювати можливості проти Каса Піа, тому що вони дуже добре захищаються по всій площі та штрафному майданчику. Втім, ми забили перший гол, і було два шляхи до перемоги: перший – забити другий, третій чи четвертий гол, а другий – не помилятися в захисті та виграти з рахунком 1:0.

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На жаль, нам не вдалося реалізувати ці варіанти на практиці. Ми створювали моменти, але виявилися недостатньо ефективними, щоб забити більше голів. В захисті припустилися двох великих помилок. У першій Трубін відбив пенальті, а друга призвела до гола. Команда спробувала все, щоб забити другий гол, але нам довелося змиритися. Це дуже засмучує", – цитує Шмідта прес-служба Бенфіки.

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