Кроос носить одну й ту саму модель бутс Adidas уже понад десять років – з 2014 року він грає в спеціальній версії старої моделі Adipure11 Pro 2. Ці бутси білого кольору, зроблені з натуральної шкіри.

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Однак у четвер вранці на тренуванні Тоні прийшов в обнові. Як інформує Marca, сьогодні Кроос не тренувався у своєму звичайному взутті – він прийшов на тренувальну сесію в бутсах нової версії старої моделі Adidas. Повідомляється, що в цій версії фірма залишила Кроосу натуральну шкіру, але змінила колір, додавши три золоті смуги.

Згідно з джерелом, Кроос шукав кольори, ближчі до кольорів збірної Німеччини на Євро-2024. Ймовірно, кінцівку сезону Тоні дограватиме в цих бутсах.

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