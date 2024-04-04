Кроос носит одну и ту же модель бутс Adidas уже более десяти лет – с 2014 года он играет в специальной версии старой модели Adipure11 Pro 2. Эти бутсы белого цвета, сделанные из натуральной кожи.

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Однако в четверг утром на тренировке Тони пришёл в обнове. Как информирует Marca, сегодня Кроос не тренировался в своей обычной обуви – он пришёл на тренировочную сессию в бутсах новой версии старой модели Adidas. Сообщается, что в этой версии фирма оставила Кроосу натуральную кожу, но изменила цвет, добавив три золотые полосы.

Согласно источнику, Кроос искал цвета, более близкие к цветам сборной Германии на Евро-2024. Вероятно, концовку сезона Тони будет доигрывать в этих бутсах.