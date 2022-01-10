Бацула офіційно став гравцем Ворскли
17:12 - Читать на русском
Досвідчений оборонець повернувся в українську Прем'єр-лігу.
Український захисник Андрій Бацула продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.
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29-річний гравець прийднався до "зелено-білих" у статусі вільного агента і підписав з командою Юрія Макисмова контракт на 2,5 роки.
Нагадаємо, Бацула вже виступав за Ворсклу у період з 2009 по 2014 роки, але за першу команду так і не дебютував. Останнім клубом захисника було мінське Динамо, в якому він став найкращим футболістом минулого сезону.
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