"У команді мене прийняли відмінно! Відразу ж надавали потиличників в "коридорі посвяти". В цілому атмосфера дуже класна. Багато молодих футболістів, всі жартують. Тренерський штаб доброзичливий і відкритий. Згодом адаптуюся ще краще. Потрібно почати потроху освоювати мову.

Олімпік повернув українця з Азії

Моя мета – це виграти якийсь європейський чемпіонат. Розумію, що зробити це з Олімпіком буде складно, враховуючи, що є такі команди, як Шахтар і Динамо. Але в житті можливо все. Зараз же я сконцентрований на тих завданнях, які ставить нам тренерський штаб – посісти місце не нижче 6-го. Будемо рухатися від матчу до матчу. В суботу проти СК Дніпро-1 ми повинні набрати 3 очки!" – запевнив Альваренга в коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Додамо, що півзахисник виховувався в академії аргентинського гранда Велес Сарсфілд, а його попереднім клубом був Депортіво Морон.

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