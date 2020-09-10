Різван Аблітаров став гравцем Олімпіка, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з оборонцем кримськотатарського походження підписано на один рік.

Олімпік повернув Бабенка з Європи

Гравець обрав собі 5-й номер, під яким і виступатиме у цьому сезоні. В Олімпік Аблітаров перейшов у статусі вільного агента.

Зазначимо, що у 2006 році Різван підписав контракт з Дніпром, де виступав за дублюючий склад. В Україні Аблітаров більш відомий виступами за Ілічівець, Севастополь, Буковину, Оболонь-Бровар та Чорноморець. Останнім клубом оборонця був казахстанський Кайсар.

"Шахтар? Давайте обіграємо багатеньких": 14 років тому загинув Євген Кучеревський