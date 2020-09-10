Олімпік повернув українця з Азії
16:02 - Читать на русском
Донецький Олімпік продовжує дуже активну трансферну політику.
Різван Аблітаров став гравцем Олімпіка, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з оборонцем кримськотатарського походження підписано на один рік.
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Гравець обрав собі 5-й номер, під яким і виступатиме у цьому сезоні. В Олімпік Аблітаров перейшов у статусі вільного агента.
Зазначимо, що у 2006 році Різван підписав контракт з Дніпром, де виступав за дублюючий склад. В Україні Аблітаров більш відомий виступами за Ілічівець, Севастополь, Буковину, Оболонь-Бровар та Чорноморець. Останнім клубом оборонця був казахстанський Кайсар.
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