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Зірковий новачок Арсенала Пепе виділив головні причини свого невдалого старту в АПЛ

16:28 34 Читать на русском
Зірковий новачок Арсенала Пепе виділив головні причини свого невдалого старту в АПЛ
Ніколя Пепе / Reuters

Хавбек Арсенала Ніколя Пепе поділився думкою щодо періоду своєї адаптації у чемпіонаті Англії після переходу з Лілля.

"Звичайно, я знав, що тут буде складно. АПЛ зовсім відрізняється від Ліги 1, тут інший рівень інтенсивності.

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Мені потрібно було швидко адаптуватися, тому що очікування були високими. На жаль, спочатку мені це не вдалося, але тренер завжди мені довіряв, і гравці мене підтримували. Я не в найкращій фізичній формі, тому що у мене не було правильної підготовки до сезону, як у інших, я був на Кубку африканських націй.

Було важко зберігати впевненість, але тренер мені довіряє. Навіть якщо я часом не грав досить переконливо, у мене завжди була підтримка тренера. Це вкрай важливо. Для мене було важко приїхати сюди, нічого не знаючи, де розмовляють чужою мовою. Важливо те, що моя сім'я зі мною і дуже допомагає мені", – наводить слова Пепе Goal.

До слова, івуарійський хавбек провів за Арсенал дев'ять матчів у поточному сезоні АПЛ і зміг відзначитися одним голом.

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Арсенал Арсенал Англія Ніколя Пепе Ніколя Пепе
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