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Хавбек Арсенала Пепе – найкращий гравець тижня в Лізі Європи

17:27 117 Читать на русском
Хавбек Арсенала Пепе – найкращий гравець тижня в Лізі Європи
Ніколя Пепе / Твіттер Ліги Європи

Півзахисник Арсенала Ніколя Пепе здобув нагороду найкращого гравця за підсумками 3 туру групового етапу Ліги Європи.

32’ Габріел Мартінеллі
80’ Ніколя Пепе
90+2’ Ніколя Пепе
 
Маркус Едвардс 9’
Бруно Дуарте 37’
9’ Маркус Едвардс
32’ Габріел Мартінеллі
37’ Бруно Дуарте
80’ Ніколя Пепе
90+2’ Ніколя Пепе

Представник "канонірів" випередив Франко Васкеса (Севілья), Усаму Ідрісі (АЗ) і Раяна Крісті (Селтік), інформує офіційний Twitter Ліги Європи.

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Пепе вийшов на заміну у матчі проти Віторії Гімараєш і за 18 хвилин встиг відзначитися дублем, що дозволило Арсеналу вирвати перемогу з рахунком 3:2. Обидва свої м'ячі 24-річний івуарієць забив прямими ударами зі штрафних.

Нагадаємо, Пепе став рекордним підписанням лондонського клубу, перебравшись цього літа із Лілля за 72 млн фунтів.

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Арсенал Арсенал Ліга Європи Ніколя Пепе Ніколя Пепе Арсенал - Віторія Гімараєш
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