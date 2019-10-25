Хавбек Арсенала Пепе – найкращий гравець тижня в Лізі Європи

Півзахисник Арсенала Ніколя Пепе здобув нагороду найкращого гравця за підсумками 3 туру групового етапу Ліги Європи.

Представник "канонірів" випередив Франко Васкеса (Севілья), Усаму Ідрісі (АЗ) і Раяна Крісті (Селтік), інформує офіційний Twitter Ліги Європи.

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Пепе вийшов на заміну у матчі проти Віторії Гімараєш і за 18 хвилин встиг відзначитися дублем, що дозволило Арсеналу вирвати перемогу з рахунком 3:2. Обидва свої м'ячі 24-річний івуарієць забив прямими ударами зі штрафних.

Нагадаємо, Пепе став рекордним підписанням лондонського клубу, перебравшись цього літа із Лілля за 72 млн фунтів.

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